Балыбердина (Грачева) Антонина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1960
Сын: Балыбердин Александр Иванович
Отец ребёнка: Балыбердин Иван Федорович
Рождение ребёнка
22.11.1964
Дочь: Савченко (Балыбердина) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Балыбердин Иван Федорович
Смерть
Неизвестно