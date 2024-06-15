Балыбердина (Грачева) Антонина Яковлевна 02.02.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Балыбердина (Грачева) Антонина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балыбердин Иван Федорович

Рождение ребёнка
10.08.1960

Сын: Балыбердин Александр Иванович

Отец ребёнка: Балыбердин Иван Федорович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.11.1964

Дочь: Савченко (Балыбердина) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Балыбердин Иван Федорович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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