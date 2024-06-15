Балыбердин Иван Федорович 21.06.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Балыбердин Иван Федорович

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Место рождения

Россия, Кировская область, Котельнический район, деревня Шараны

Дата рождения

21.06.1932

Дата смерти

05.09.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1932

Отец: Балыбердин Федор Александрович

Мать: Балыбердина (Пономарева) Антонина Николаевна

Россия, Кировская область, Котельнический район, деревня Шараны
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балыбердина (Грачева) Антонина Яковлевна

Бракосочетание
10.03.1956

Жена: Балыбердина (Иринева) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
17.02.1959

Сын: Балыбердин Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Балыбердина (Иринева) Галина Николаевна

Россия г. Зеленодольск
Рождение ребёнка
10.08.1960

Сын: Балыбердин Александр Иванович

Мать ребёнка: Балыбердина (Грачева) Антонина Яковлевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.11.1964

Дочь: Савченко (Балыбердина) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Балыбердина (Грачева) Антонина Яковлевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
05.09.1985
Новокузнецк
Похороны
Неизвестно
г. Новокузнецк, Кемеровская область, Россия

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