Балыбердин Иван Федорович
Место рожденияРоссия, Кировская область, Котельнический район, деревня Шараны
Дата рождения21.06.1932
Дата смерти05.09.1985
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1932
Россия, Кировская область, Котельнический район, деревня Шараны
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
10.03.1956
Рождение ребёнка
17.02.1959
Сын: Балыбердин Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: Балыбердина (Иринева) Галина Николаевна
Россия г. Зеленодольск
Рождение ребёнка
10.08.1960
Сын: Балыбердин Александр Иванович
Мать ребёнка: Балыбердина (Грачева) Антонина Яковлевна
Рождение ребёнка
22.11.1964
Дочь: Савченко (Балыбердина) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Балыбердина (Грачева) Антонина Яковлевна
Смерть
05.09.1985
Новокузнецк
Похороны
Неизвестно
г. Новокузнецк, Кемеровская область, Россия