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Косинов Михаил Иванович

Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

27.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косинова Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
12.02.1932

Дочь: Галкина (Косинова) Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Косинова Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
13.06.1939

Сын: Косинов Лев Михайлович

Мать ребёнка: Косинова Елена Алексеевна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Смерть
27.09.1943
Овчинец, Суражский муниципальный район, Брянская область

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