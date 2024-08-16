Косинов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти27.09.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1932
Дочь: Галкина (Косинова) Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Косинова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
13.06.1939
Мать ребёнка: Косинова Елена Алексеевна
Смерть
27.09.1943
Овчинец, Суражский муниципальный район, Брянская область