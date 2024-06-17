Немков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немков Василий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немкова Анна Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немкова Софья Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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