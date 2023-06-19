Некрасов Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Иван Андреевич

Некрасов Иван Андреевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

26.01.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1829

Отец: Некрасов Андрей Тимофеев

Мать: Некрасова Фекла Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.02.1854

Жена: Некрасова Александра Андреева

Рождение ребёнка
04.05.1856

Сын: Некрасов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Александра Андреева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.06.1861

Сын: Некрасов Петр Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Александра Андреева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.10.1862

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Александра Андреева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно