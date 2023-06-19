Некрасов Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения26.01.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1829
Бракосочетание
10.02.1854
Рождение ребёнка
04.05.1856
Мать ребёнка: Некрасова Александра Андреева
Рождение ребёнка
29.06.1861
Мать ребёнка: Некрасова Александра Андреева
Рождение ребёнка
24.10.1862
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Александра Андреева
Смерть
Неизвестно