(Штроо) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Штроо) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кимель) Мария

Отец ребёнка: Кимель Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: Кимель Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кимель) Дина

Отец ребёнка: Кимель Петр

Рождение ребёнка
28.08.1889

Дочь: Кимель Мария-Катрин

Отец ребёнка: Кимель Петр

Смерть
Неизвестно

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