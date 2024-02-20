(Штроо) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кимель) Мария
Отец ребёнка: Кимель Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: Кимель Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кимель) Дина
Отец ребёнка: Кимель Петр
Рождение ребёнка
28.08.1889
Дочь: Кимель Мария-Катрин
Отец ребёнка: Кимель Петр
Смерть
Неизвестно