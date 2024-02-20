Кимель Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кимель Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кимель Фридрих (Федор)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кимель) Мария

Мать ребёнка: (Штроо) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: (Штроо) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кимель) Дина

Мать ребёнка: (Штроо) Мария

Рождение ребёнка
28.08.1889

Дочь: Кимель Мария-Катрин

Мать ребёнка: (Штроо) Мария

Смерть
Неизвестно

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