Кимель Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кимель Фридрих (Федор)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кимель) Мария
Мать ребёнка: (Штроо) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Мать ребёнка: (Штроо) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кимель) Дина
Мать ребёнка: (Штроо) Мария
Рождение ребёнка
28.08.1889
Дочь: Кимель Мария-Катрин
Мать ребёнка: (Штроо) Мария
Смерть
Неизвестно