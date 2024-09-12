Серебренникова (Халтурина) Екатерина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебренникова (Халтурина) Екатерина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Халтурин Илья

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебренников Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Серебренников Иван Степанович

Отец ребёнка: Серебренников Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
07.06.1862

Сын: Серебренников Василий Степанович

Отец ребёнка: Серебренников Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
10.05.1864

Дочь: Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Серебренников Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
05.05.1867

Дочь: Серебренникова Александра Степановна

Отец ребёнка: Серебренников Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
02.08.1868

Сын: Серебренников Илья Степанович

Отец ребёнка: Серебренников Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
19.08.1871

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Серебренников Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
09.10.1872

Сын: Серебренников Григорий Степанович

Отец ребёнка: Серебренников Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
10.03.1876

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Серебренников Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Серебренникова Ольга Степановна

Отец ребёнка: Серебренников Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
22.12.1969

Сын: Серебренников Евграф Степанович

Отец ребёнка: Серебренников Степан Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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