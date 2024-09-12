Серебренникова (Халтурина) Екатерина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Халтурин Илья
Мать: не указана
Сын: Серебренников Иван Степанович
Отец ребёнка: Серебренников Степан Григорьевич
Сын: Серебренников Василий Степанович
Отец ребёнка: Серебренников Степан Григорьевич
Дочь: Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Серебренников Степан Григорьевич
Дочь: Серебренникова Александра Степановна
Отец ребёнка: Серебренников Степан Григорьевич
Сын: Серебренников Илья Степанович
Отец ребёнка: Серебренников Степан Григорьевич
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Серебренников Степан Григорьевич
Сын: Серебренников Григорий Степанович
Отец ребёнка: Серебренников Степан Григорьевич
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Серебренников Степан Григорьевич
Дочь: Серебренникова Ольга Степановна
Отец ребёнка: Серебренников Степан Григорьевич
Сын: Серебренников Евграф Степанович
Отец ребёнка: Серебренников Степан Григорьевич