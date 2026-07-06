Сабашников ИННОКЕНТИЙ НИКИТИЧ 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Сабашников ИННОКЕНТИЙ НИКИТИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1832

умер Неизвестно

Отец
Сабашников НИКИТА ФИЛИППОВИЧ1785 г.р.
Мать
Сабашникова АГРАФЕНА СТЕПАНОВНА1800 г.р.
Супруги
Сабашникова МАРИЯ МАТВЕЕВНАОколо 1835 г.р.
Дети
Сабашников АЛЕКСАНДР ИННОКЕНТЬЕВИЧ1867 г.р.
Сабашников ИННОКЕНТИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧОколо 1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Сабашников НИКИТА ФИЛИППОВИЧ

Мать: Сабашникова АГРАФЕНА СТЕПАНОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабашникова МАРИЯ МАТВЕЕВНА

Рождение ребёнка
1867

Сын: Сабашников АЛЕКСАНДР ИННОКЕНТЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Сабашникова МАРИЯ МАТВЕЕВНА

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Сабашников ИННОКЕНТИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Сабашникова МАРИЯ МАТВЕЕВНА

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.