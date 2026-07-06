Сабашников ИННОКЕНТИЙ НИКИТИЧ
мужской, родился 1832
умер Неизвестно
ОтецСабашников НИКИТА ФИЛИППОВИЧ1785 г.р.
МатьСабашникова АГРАФЕНА СТЕПАНОВНА1800 г.р.
Супруги
Сабашникова МАРИЯ МАТВЕЕВНАОколо 1835 г.р.
Дети
Сабашников АЛЕКСАНДР ИННОКЕНТЬЕВИЧ1867 г.р.
Сабашников ИННОКЕНТИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧОколо 1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Сын: Сабашников АЛЕКСАНДР ИННОКЕНТЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Сабашникова МАРИЯ МАТВЕЕВНА
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Сабашников ИННОКЕНТИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Сабашникова МАРИЯ МАТВЕЕВНА
Смерть
Неизвестно