Маркелов-Киприянов-Хлапов (Симеонов) Филипп Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркелов-Киприянов-Хлапов (Симеонов) Филипп Никитич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.10.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1879 ст.

Отец: Киприянов-Хлапов Никита Симеонович

Мать: Киприянова-Кириллова Евдокия Спиридоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
14.02.1899 ст.

Жена: Горбунова Пераскева Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.07.1900 ст.

Сын: Симеонов-Маркелов-Киприянов-Хлапов Владимир Филиппович

Мать ребёнка: Горбунова Пераскева Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.07.1910 ст.

Сын: Симеонов-Маркелов-Киприянов-Хлапов Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Горбунова Пераскева Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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