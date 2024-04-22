Маркелов-Киприянов-Хлапов (Симеонов) Филипп Никитич
Место рождения
Дата рождения06.10.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1879 ст.
Бракосочетание
14.02.1899 ст.
Рождение ребёнка
14.07.1900 ст.
Сын: Симеонов-Маркелов-Киприянов-Хлапов Владимир Филиппович
Мать ребёнка: Горбунова Пераскева Алексеевна
Рождение ребёнка
10.07.1910 ст.
Сын: Симеонов-Маркелов-Киприянов-Хлапов Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Горбунова Пераскева Алексеевна
Смерть
Неизвестно