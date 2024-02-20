Прийменко Захарий Ананьевич
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения24.03.1912
Дата смерти15.07.1912
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1912
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1912г.,лист-64,зап-23
Крещение
24.03.1912
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Василий Михайлович Прийменко и Андрея Угнивенко - жена Стефанида Галактионовна
Смерть
15.07.1912
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость | ГАДО,Ф - 265-1-9, м/к-1912г.,лист-102,зап-19
Похороны
17.07.1912
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука