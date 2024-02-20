Прийменко Мелания Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрийменко Мелания Кирилловна

Прийменко Мелания Кирилловна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.03.1912

Сын: Прийменко Захарий Ананьевич

Отец ребёнка: Прийменко Ананий Косьмин

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1912г.,лист-64,зап-23
Рождение ребёнка
18.10.1919

Сын: Прийменко Иван Ананьевич

Отец ребёнка: Прийменко Ананий Косьмин

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прийменко Ананий Косьмин

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close