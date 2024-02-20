Прийменко Ананий Косьмин
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения01.10.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
01.10.1874
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 256-1-2, м/к-1874г.,лист-115,зап.-33
Крещение
01.10.1874
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские гос.крестьяне : Григорий Андреевич Грек и Алексея Алексеевича Олефира жена - Евфросиния Романовна
Рождение ребёнка
24.03.1912
Сын: Прийменко Захарий Ананьевич
Мать ребёнка: Прийменко Мелания Кирилловна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1912г.,лист-64,зап-23
Рождение ребёнка
18.10.1919
Мать ребёнка: Прийменко Мелания Кирилловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно