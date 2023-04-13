Кидалова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиДо 1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1809
Отец ребёнка: Кидалов Макар Яковлевич
Рождение ребёнка
До 1819
Отец ребёнка: Кидалов Макар Яковлевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Кидалов Макар Яковлевич
Рождение ребёнка
11.08.1830
Отец ребёнка: Кидалов Макар Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1832