Кидалова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кидалова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

До 1832

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1809

Сын: Кидалов Андрей Макарович

Отец ребёнка: Кидалов Макар Яковлевич

Рождение ребёнка
До 1819

Сын: Кидалов Иван Макарович

Отец ребёнка: Кидалов Макар Яковлевич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Кидалов Ефим Макарович

Отец ребёнка: Кидалов Макар Яковлевич

Рождение ребёнка
11.08.1830

Сын: Кидалов Федор Макарович

Отец ребёнка: Кидалов Макар Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кидалов Макар Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1832
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