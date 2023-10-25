Щеголева Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеголева Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1909 ст.

Сын: Щеголев Евтихий Маркович

Отец ребёнка: Щеголев Марк Памфилович

Крейдянка, Харківська область
Место жительства
С 1909 ст.
Крейдянка, Харківська область
Рождение ребёнка
05.07.1914 ст.

Сын: Щеголев Сергей Маркович

Отец ребёнка: Щеголев Марк Памфилович

Крейдянка, Харківська область
Рождение ребёнка
26.04.1916 ст.

Дочь: Щеголева Елизавета Марковна

Отец ребёнка: Щеголев Марк Памфилович

Крейдянка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеголев Марк Памфилович

Смерть
Неизвестно
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