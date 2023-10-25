Щеголева Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.04.1909 ст.
Отец ребёнка: Щеголев Марк Памфилович
Место жительства
С 1909 ст.
Рождение ребёнка
05.07.1914 ст.
Отец ребёнка: Щеголев Марк Памфилович
Рождение ребёнка
26.04.1916 ст.
Дочь: Щеголева Елизавета Марковна
Отец ребёнка: Щеголев Марк Памфилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно