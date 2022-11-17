Мельникова Олеся Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1979
Дата смерти17.11.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.?
Отец ребёнка: Мельников Сергей Борисович
Рождение ребёнка
05.09.?
Сын: Мельников Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Мельников Сергей Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.2001
Дочь: Мельникова Яна Сергеевна
Отец ребёнка: Мельников Сергей Борисович
Смерть
17.11.2022