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Мельникова Олеся Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1979

Дата смерти

17.11.2022

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.?

Сын: Мельников Макс Сергеевич

Отец ребёнка: Мельников Сергей Борисович

Рождение ребёнка
05.09.?

Сын: Мельников Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Мельников Сергей Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Сергей Борисович

Рождение ребёнка
17.10.2001

Дочь: Мельникова Яна Сергеевна

Отец ребёнка: Мельников Сергей Борисович

Смерть
17.11.2022

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