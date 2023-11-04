Мельников Сергей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1979
Рождение ребёнка
13.07.?
Мать ребёнка: Мельникова Олеся Борисовна
Рождение ребёнка
05.09.?
Сын: Мельников Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Мельникова Олеся Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.2001
Дочь: Мельникова Яна Сергеевна
Мать ребёнка: Мельникова Олеся Борисовна