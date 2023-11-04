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Мельников Сергей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1979

Отец: Мельников Борис Григоревич

Мать: Мельникова Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
13.07.?

Сын: Мельников Макс Сергеевич

Мать ребёнка: Мельникова Олеся Борисовна

Рождение ребёнка
05.09.?

Сын: Мельников Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Мельникова Олеся Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Олеся Борисовна

Рождение ребёнка
17.10.2001

Дочь: Мельникова Яна Сергеевна

Мать ребёнка: Мельникова Олеся Борисовна

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