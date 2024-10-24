Смуров Андрей Федотович
Место рождения
Дата рождения13.08.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1841
Отец: Смуров Федот Кузьмич
Мать: Смурова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смурова Дарья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1875
Мать ребёнка: Смурова Дарья Александровна
Рождение ребёнка
10.02.1883
Мать ребёнка: Смурова Дарья Александровна
Смерть
Неизвестно