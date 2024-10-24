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Смуров Андрей Федотович

Место рождения

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

13.08.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1841

Отец: Смуров Федот Кузьмич

Мать: Смурова Мария Васильевна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смуров Василий Андреевич

Мать ребёнка: Смурова Дарья Александровна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смурова Дарья Александровна

Рождение ребёнка
20.10.1875

Сын: Смуров Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Смурова Дарья Александровна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.02.1883

Сын: Смуров Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Смурова Дарья Александровна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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