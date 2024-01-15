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Смурова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.01.1836

Муж: Смуров Федот Кузьмич

Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.01.1838

Дочь: Татьяна Федотовна

Отец ребёнка: Смуров Федот Кузьмич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.08.1841

Сын: Смуров Андрей Федотович

Отец ребёнка: Смуров Федот Кузьмич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.10.1843

Дочь: Прасковья Федотовна

Отец ребёнка: Смуров Федот Кузьмич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.01.1846

Дочь: Анна Федотовна

Отец ребёнка: Смуров Федот Кузьмич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.04.1848

Дочь: Ирина Федотовна

Отец ребёнка: Смуров Федот Кузьмич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.07.1850

Сын: Смуров Илья Федотович

Отец ребёнка: Смуров Федот Кузьмич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.07.1850

Дочь: Мария Федотовна

Отец ребёнка: Смуров Федот Кузьмич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.06.1852

Сын: Смуров Тимофей Федотович

Отец ребёнка: Смуров Федот Кузьмич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.10.1854

Сын: Смуров Осип Федотович

Отец ребёнка: Смуров Федот Кузьмич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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