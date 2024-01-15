Смурова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.01.1836
Муж: Смуров Федот Кузьмич
Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.01.1838
Дочь: Татьяна Федотовна
Отец ребёнка: Смуров Федот Кузьмич
Рождение ребёнка
13.08.1841
Отец ребёнка: Смуров Федот Кузьмич
Рождение ребёнка
16.10.1843
Дочь: Прасковья Федотовна
Отец ребёнка: Смуров Федот Кузьмич
Рождение ребёнка
26.01.1846
Дочь: Анна Федотовна
Отец ребёнка: Смуров Федот Кузьмич
Рождение ребёнка
20.04.1848
Дочь: Ирина Федотовна
Отец ребёнка: Смуров Федот Кузьмич
Рождение ребёнка
08.07.1850
Отец ребёнка: Смуров Федот Кузьмич
Рождение ребёнка
08.07.1850
Дочь: Мария Федотовна
Отец ребёнка: Смуров Федот Кузьмич
Рождение ребёнка
08.06.1852
Отец ребёнка: Смуров Федот Кузьмич
Рождение ребёнка
30.10.1854
Отец ребёнка: Смуров Федот Кузьмич
Смерть
Неизвестно