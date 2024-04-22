Шохина (Кузнецова) Анастасия Аркадьевна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Бракосочетание
23.01.1877 ст.
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Шохина Глафира Викентьевна
Отец ребёнка: Шохин Викентий Александрович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Шохина Анна Викентьевна
Отец ребёнка: Шохин Викентий Александрович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Шохин Александр Викентьевич
Отец ребёнка: Шохин Викентий Александрович
Смерть
Неизвестно