Шохина (Кузнецова) Анастасия Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шохина (Кузнецова) Анастасия Аркадьевна

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Кузнецов Аркадий Иванович

Мать: Кузнецова Наталья Яковлевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
23.01.1877 ст.

Муж: Шохин Викентий Александрович

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Шохина Глафира Викентьевна

Отец ребёнка: Шохин Викентий Александрович

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Шохина Анна Викентьевна

Отец ребёнка: Шохин Викентий Александрович

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1883

Сын: Шохин Александр Викентьевич

Отец ребёнка: Шохин Викентий Александрович

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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