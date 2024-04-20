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Кузнецов Аркадий Иванович

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Кузнецов Иван

Мать: не указана

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1846

Жена: Кузнецова Наталья Яковлевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Кузнецова Клавдия Аркадьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Яковлевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Шохина Анастасия Аркадьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Яковлевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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