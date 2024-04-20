Кузнецов Аркадий Иванович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Кузнецов Иван
Бракосочетание
Около 1846
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Кузнецова Клавдия Аркадьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Шохина Анастасия Аркадьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Яковлевна
Смерть
Неизвестно