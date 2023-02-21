Лифшиц (Мильман) Эстер
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Лившиц-Беларский Израиль Мойшевич (Михайлович)
Отец ребёнка: Лифшиц Мойша
Крыжополь, Вінницька область
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Краснер Лиза Мойшевна (Михайловна)
Отец ребёнка: Лифшиц Мойша
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Серебрийская Ева Мойшевна (Михайловна)
Отец ребёнка: Лифшиц Мойша
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Брен Юля Мойшевна (Михайловна)
Отец ребёнка: Лифшиц Мойша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чалик Фаня Мойшевна (Михайловна)
Отец ребёнка: Лифшиц Мойша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вайслейб Рива Мойшевна (Михайловна)
Отец ребёнка: Лифшиц Мойша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цукерман Фрида Мойшевна (Михайловна)
Отец ребёнка: Лифшиц Мойша
Смерть
Неизвестно