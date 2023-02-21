Лифшиц (Мильман) Эстер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лифшиц (Мильман) Эстер

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Лившиц-Беларский Израиль Мойшевич (Михайлович)

Отец ребёнка: Лифшиц Мойша

Крыжополь, Вінницька область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Краснер Лиза Мойшевна (Михайловна)

Отец ребёнка: Лифшиц Мойша

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Серебрийская Ева Мойшевна (Михайловна)

Отец ребёнка: Лифшиц Мойша

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Брен Юля Мойшевна (Михайловна)

Отец ребёнка: Лифшиц Мойша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чалик Фаня Мойшевна (Михайловна)

Отец ребёнка: Лифшиц Мойша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вайслейб Рива Мойшевна (Михайловна)

Отец ребёнка: Лифшиц Мойша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цукерман Фрида Мойшевна (Михайловна)

Отец ребёнка: Лифшиц Мойша

Смерть
Неизвестно
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