посёлок городского типа Крыжополь, посёлок городского типа Крыжополь, Вінницька область (на 2018) — Familio

Крыжополь

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Ольгопольский уезд, Тернавская волость
1153. Крыжополь, деревня бывшая владельческая, дворов 9, жителей 75, 2 питейных двора, 2 трктр., 2 питейных дома, 3 лавки, станция железнодорожная

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Подольская губерния, Ольгопольский уезд
местечко Крыжополь

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-1643Крижопільселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н КрижопільськийКрижопільська селищна рада

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Ольгопольский уезд, Чеботарская волость
Крыжополь123690458
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