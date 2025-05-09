(Vaserman) Klara
женский, родилась 20.10.1925, Ukraine, Odessa
умерла 14.08.1925, 2001
ОтецVaserman BorisНеизвестно г.р.
МатьVaserman (Tzigler) SimaНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
14.08.1925
2001
Рождение
20.10.1925
Отец: Vaserman Boris
Мать: Vaserman (Tzigler) Sima
Ukraine, Odessa
Рождение ребёнка
08.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Odessa
Похороны
Неизвестно
Israel Rehovot
Причина смерти: Болезнь