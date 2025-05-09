(Vaserman) Klara 20.10.1925 — найти родственников по фамилии на Familio

(Vaserman) Klara

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 20.10.1925, Ukraine, Odessa

умерла 14.08.1925, 2001

Отец
Vaserman BorisНеизвестно г.р.
Мать
Vaserman (Tzigler) SimaНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Смерть
14.08.1925
2001

Причина смерти: Болезнь

Рождение
20.10.1925

Отец: Vaserman Boris

Мать: Vaserman (Tzigler) Sima

Ukraine, Odessa

Рождение ребёнка
08.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Odessa

Похороны
Неизвестно
Israel Rehovot

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