Brzozowski (Trzecieska h. Strzemię) Ksawera — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Brzozowski (Trzecieska h. Strzemię) Ksawera

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Место рождения

Poland

Дата рождения

1775

Дата смерти

26.12.1871

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Poland
Бракосочетание
1800

Муж: Brzozowski H. Belina Karol

&amp;lt;Krzemieniec,Poland&amp;gt;
Рождение ребёнка
12.04.1806

Сын: Brzozowski H. Belina Zenon Antoni

Отец ребёнка: Brzozowski H. Belina Karol

Крыжополь, Вінницька область
Смерть
26.12.1871
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