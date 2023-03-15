Brzozowski (Trzecieska h. Strzemię) Ksawera
Место рожденияPoland
Дата рождения1775
Дата смерти26.12.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Poland
Бракосочетание
1800
&lt;Krzemieniec,Poland&gt;
Рождение ребёнка
12.04.1806
Сын: Brzozowski H. Belina Zenon Antoni
Отец ребёнка: Brzozowski H. Belina Karol
Крыжополь, Вінницька область
Смерть
26.12.1871