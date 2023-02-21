Антонова Вера Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Вера Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галанина Надежда Валентиновна

Отец ребёнка: Антонов Валентин Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Валентин Викторович

Смерть
2004
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище
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