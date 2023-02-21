Антонова Вера Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галанина Надежда Валентиновна
Отец ребёнка: Антонов Валентин Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище