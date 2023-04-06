Кобцева (Филатова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобцева (Филатова) Мария Павловна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

09.04.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1866

Отец: Филатов Павел Николаевич

Мать: Филатова Мария Лаврентьевна

Бракосочетание
11.11.1887

Муж: Кобцев Григорий Мартинович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Кобцев Григорий Мартинович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Кобцев Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Кобцев Григорий Мартинович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Кобцев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Кобцев Григорий Мартинович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Кобцев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Кобцев Григорий Мартинович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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