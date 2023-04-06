Кобцева (Филатова) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения09.04.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1866
Бракосочетание
11.11.1887
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Кобцев Григорий Мартинович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Кобцев Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Кобцев Григорий Мартинович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Кобцев Григорий Мартинович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Кобцев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Кобцев Григорий Мартинович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно