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Кобцев Григорий Мартинович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1887

Жена: Кобцева Мария Павловна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Кобцева Мария Павловна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Кобцев Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Кобцева Мария Павловна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Кобцев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Кобцева Мария Павловна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Кобцев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Кобцева Мария Павловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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