Кобцев Григорий Мартинович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1887
Жена: Кобцева Мария Павловна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Кобцева Мария Павловна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Кобцев Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Кобцева Мария Павловна
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Кобцева Мария Павловна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Кобцев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Кобцева Мария Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно