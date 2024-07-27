Сиренко Кирилл Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1765
Дата смертиПосле 1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1765
Отец: Сиренко Осип Гаврилович
Мать: Сиренко Мария Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1787
Мать ребёнка: Сиренко Ефросиния Саввична
Рождение ребёнка
Вычислено 1792
Сын: Сиренко Онисим Кириллович
Мать ребёнка: Сиренко Ефросиния Саввична
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Дочь: Сиренко Домника Кирилловна
Мать ребёнка: Сиренко Ефросиния Саввична
Рождение ребёнка
05.04.1800 ст.
Мать ребёнка: Сиренко Ефросиния Саввична
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Мать ребёнка: Сиренко Ефросиния Саввична
Место жительства
1811
РС ГАЧкО ф.285 оп.1 д.16
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Сын: Сиренко Василий Кириллович
Мать ребёнка: Сиренко Ефросиния Саввична
Смерть
После 1820