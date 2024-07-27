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Сиренко Кирилл Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1765

Дата смерти

После 1820

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1765

Отец: Сиренко Осип Гаврилович

Мать: Сиренко Мария Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиренко Ефросиния Саввична

Рождение ребёнка
Вычислено 1787

Сын: Сиренко Иван Кириллович

Мать ребёнка: Сиренко Ефросиния Саввична

Рождение ребёнка
Вычислено 1792

Сын: Сиренко Онисим Кириллович

Мать ребёнка: Сиренко Ефросиния Саввична

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Дочь: Сиренко Домника Кирилловна

Мать ребёнка: Сиренко Ефросиния Саввична

Яснозорье, Черкаська область
Рождение ребёнка
05.04.1800 ст.

Сын: Сиренко Осип Кириллович

Мать ребёнка: Сиренко Ефросиния Саввична

Яснозорье, Черкаська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Сын: Сиренко Иван Кириллович

Мать ребёнка: Сиренко Ефросиния Саввична

Яснозорье, Черкаська область
Место жительства
1811
Яснозорье, Черкаська область
РС ГАЧкО ф.285 оп.1 д.16
Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Сын: Сиренко Василий Кириллович

Мать ребёнка: Сиренко Ефросиния Саввична

Смерть
После 1820

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