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Сиренко Онисим Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1792

Дата смерти

Вычислено 1848

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792

Отец: Сиренко Кирилл Осипович

Мать: Сиренко Ефросиния Саввична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиренко Василий Онисимович

Мать ребёнка: Сиренко Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиренко Анастасия Петровна

Место жительства
1811
Яснозорье, Черкаська область
РС ГАЧкО ф.285 оп.1 д.16
Место жительства
1840
Яснозорье, Черкаська область
ЦГИАК ф.127 о.1015 д.598 Исповедные ведомости 1840
Смерть
Вычислено 1848

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