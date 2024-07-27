Сиренко Онисим Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1792
Дата смертиВычислено 1848
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сиренко Василий Онисимович
Мать ребёнка: Сиренко Анастасия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1811
РС ГАЧкО ф.285 оп.1 д.16
Место жительства
1840
ЦГИАК ф.127 о.1015 д.598 Исповедные ведомости 1840
Смерть
Вычислено 1848