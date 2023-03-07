Кулакова Анна Григорьева
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти21.09.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Уполовникова Евлампія
Отец ребёнка: Кулаковъ Григорий
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кулаковъ Андрей
Отец ребёнка: Кулаковъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулаковъ Григорий
Смерть
21.09.1858