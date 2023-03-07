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Кулакова Анна Григорьева

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1803

Дата смерти

21.09.1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Уполовникова Евлампія

Отец ребёнка: Кулаковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кулаковъ Андрей

Отец ребёнка: Кулаковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаковъ Григорий

Смерть
21.09.1858
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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