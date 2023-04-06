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Корней Аврамов

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Место рождения

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Аврам Данилов

Мать: Ефросинья Иванова

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Аврам Корнеев

Мать ребёнка: Авдотья Павлова

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Михаил Корнеев

Мать ребёнка: Авдотья Павлова

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Василий Корнеев

Мать ребёнка: Авдотья Павлова

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Владимир Корнеев

Мать ребёнка: Авдотья Павлова

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Сидор Корнеев

Мать ребёнка: Авдотья Павлова

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Матрена Корнеева

Мать ребёнка: Авдотья Павлова

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1838
Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
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