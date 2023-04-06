Корней Аврамов
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Аврам Данилов
Мать: Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1797
Сын: Аврам Корнеев
Мать ребёнка: Авдотья Павлова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Михаил Корнеев
Мать ребёнка: Авдотья Павлова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Василий Корнеев
Мать ребёнка: Авдотья Павлова
Рождение ребёнка
1813
Сын: Владимир Корнеев
Мать ребёнка: Авдотья Павлова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Сидор Корнеев
Мать ребёнка: Авдотья Павлова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Матрена Корнеева
Мать ребёнка: Авдотья Павлова
Смерть
1838