Дмитриева (Николаева) Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Николаева) Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.04.1914

Муж: Дмитриев Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Дмитриева Василиса Федоровна

Отец ребёнка: Дмитриев Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Дмитриева Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Дмитриев Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1916

Сын: Дмитриев Алексей Федорович

Отец ребёнка: Дмитриев Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
07.07.1917

Сын: Дмитриев Александр Федорович

Отец ребёнка: Дмитриев Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
07.09.1918

Дочь: Дмитриева София Федоровна

Отец ребёнка: Дмитриев Федор Афанасьевич

Усть-Изес, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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