Дмитриева (Николаева) Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.04.1914
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Дмитриева Василиса Федоровна
Отец ребёнка: Дмитриев Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Дмитриева Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Дмитриев Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Дмитриев Алексей Федорович
Отец ребёнка: Дмитриев Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
07.07.1917
Сын: Дмитриев Александр Федорович
Отец ребёнка: Дмитриев Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
07.09.1918
Дочь: Дмитриева София Федоровна
Отец ребёнка: Дмитриев Федор Афанасьевич
Усть-Изес, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно