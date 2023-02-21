Бурховецкая Ксения Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Бурховецкий Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Бурховецкий Яков Федорович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Бурховецкий Яков Федорович
Рождение ребёнка
25.08.1941
Сын: Бурховецкий Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Бурховецкий Яков Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурховецкий Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Бурховецкий Яков Федорович
Смерть
Неизвестно