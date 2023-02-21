Бурховецкий Яков Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурховецкий Яков Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Бурховецкий Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Бурховецкая Ксения Моисеевна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Бурховецкая Ксения Моисеевна

Рождение ребёнка
25.08.1941

Сын: Бурховецкий Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Бурховецкая Ксения Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурховецкий Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Бурховецкая Ксения Моисеевна

Смерть
1943
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