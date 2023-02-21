Бурховецкий Яков Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Бурховецкий Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Бурховецкая Ксения Моисеевна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Бурховецкая Ксения Моисеевна
Рождение ребёнка
25.08.1941
Сын: Бурховецкий Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Бурховецкая Ксения Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурховецкий Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Бурховецкая Ксения Моисеевна
Смерть
1943