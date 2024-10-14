Неудачина (Неудачина) Елена Сергеевна 05.07.1914 — найти родственников по фамилии на Familio

Неудачина (Неудачина) Елена Сергеевна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 05.07.1914

умерла 01.11.1968

Отец
Неудачин Сергей Михайлович29.08.1869 г.р.
Мать
Неудачина (Рощина) Ольга Александровна11.06.1878 г.р.
Дети
Гусева (Неудачина) Ольга Павловна15.02.1939 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1914

Отец: Неудачин Сергей Михайлович

Мать: Неудачина (Рощина) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
15.02.1939

Дочь: Гусева (Неудачина) Ольга Павловна

Отец ребёнка: Карменков Павел Федорович

Смерть
01.11.1968

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