Неудачина (Неудачина) Елена Сергеевна
женский, родилась 05.07.1914
умерла 01.11.1968
ОтецНеудачин Сергей Михайлович29.08.1869 г.р.
МатьНеудачина (Рощина) Ольга Александровна11.06.1878 г.р.
Дети
Гусева (Неудачина) Ольга Павловна15.02.1939 г.р.
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Рождение
05.07.1914
Рождение ребёнка
15.02.1939
Дочь: Гусева (Неудачина) Ольга Павловна
Отец ребёнка: Карменков Павел Федорович
Смерть
01.11.1968