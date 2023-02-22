Бочкарёв Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Бочкарёв Пётр Козмич
Мать: Бочкарёва Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Бочкарёв Василий Андреевич
Мать ребёнка: Бочкарёва Алена Максимова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Бочкарёва Алена Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно