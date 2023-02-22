Бочкарёв Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёв Андрей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Бочкарёв Пётр Козмич

Мать: Бочкарёва Анна Фёдорова

Рождение ребёнка
1765

Сын: Бочкарёв Василий Андреевич

Мать ребёнка: Бочкарёва Алена Максимова

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Бочкарёва Алена Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочкарёва Алена Максимова

Смерть
Неизвестно
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