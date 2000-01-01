Бочкарёва Алена Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва Алена Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Бочкарёв Василий Андреевич

Отец ребёнка: Бочкарёв Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Бочкарёв Андрей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно
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