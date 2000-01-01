Бочкарёва Алена Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Бочкарёв Василий Андреевич
Отец ребёнка: Бочкарёв Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Бочкарёв Андрей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно