Гординская Ирина Сергеевна
Место рожденияСоветская Гавань
Дата рождения07.01.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1982
Советская Гавань
Рождение ребёнка
27.01.2004
Сын: Гординский Яков Алексеевич
Отец ребёнка: Троянов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
01.06.2009
Дочь: Помирко Алина Алексеевна
Отец ребёнка: Помирко Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
26.06.2012
Сын: Гординский Илья Алексеевич
Отец ребёнка: Помирко Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
18.07.2020
Дочь: Максимова Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Максимов Антон Сергеевич