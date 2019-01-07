Гординская Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гординская Ирина Сергеевна

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Место рождения

Советская Гавань

Дата рождения

07.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1982

Отец: Гординский Сергей Эдуардович

Мать: Денискова Тамара Яковлевна

Советская Гавань
Рождение ребёнка
27.01.2004

Сын: Гординский Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Троянов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
01.06.2009

Дочь: Помирко Алина Алексеевна

Отец ребёнка: Помирко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
26.06.2012

Сын: Гординский Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Помирко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
18.07.2020

Дочь: Максимова Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Максимов Антон Сергеевич

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