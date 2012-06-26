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Гординский Илья Алексеевич
Гординский Илья Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.06.2012
Пол
Мужской
Отец
Помирко Алексей Николаевич
1985 г.р.
Мать
Гординская Ирина Сергеевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.2012
Отец:
Помирко Алексей Николаевич
Мать:
Гординская Ирина Сергеевна
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