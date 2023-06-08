Копенкин Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Копенкин Василий Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копенкин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копенкин Федор Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Макунина (Копенкина) Евгения Григорьевна
Мать ребёнка: Копенкина Акулина
Смерть
Неизвестно