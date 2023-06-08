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Копенкин Григорий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Копенкин Василий Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копенкин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копенкин Федор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Макунина (Копенкина) Евгения Григорьевна

Мать ребёнка: Копенкина Акулина

Смерть
Неизвестно

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