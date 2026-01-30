Голицын Александр Сергеевич
мужской, родился 21.11.1789, Зубрилово, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
умер 12.09.1858, Калиш, Województwo łódzkie, Rzeczpospolita Polska
ОтецГолицын Сергей Фёдорович05.11.1749 г.р.
МатьГолицына (Энгельгардт) Варвара Васильевна12.03.1757 г.р.
Супруги
Голицына (Заржицкая) Елена (Элеонора) Осиповна09.02.1823 г.р.
Дети
Голицын Владимир Александрович1821 г.р.
Голицын Сергей Александрович28.04.1845 г.р.Показать еще 3
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Рождение
21.11.1789
Зубрилово, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1821
Сын: Голицын Владимир Александрович
Мать ребёнка: Голицына (Валевская) Каролина (Каролина Тереза Татьяна) Станиславовна
Бракосочетание
29.04.1823
Козачка, Województwo kieleckie, Rzeczpospolita Polska
Рождение ребёнка
28.04.1845
Сын: Голицын Сергей Александрович
Мать ребёнка: Голицына (Заржицкая) Елена (Элеонора) Осиповна
Бракосочетание
1848
Рождение ребёнка
02.01.1849
Сын: Голицын Михаил Александрович
Мать ребёнка: Голицына (Заржицкая) Елена (Элеонора) Осиповна
Калиш, Województwo łódzkie, Rzeczpospolita Polska
Рождение ребёнка
24.04.1852
Дочь: Голицына Евгения Александровна
Мать ребёнка: Голицына (Заржицкая) Елена (Элеонора) Осиповна
Рождение ребёнка
15.07.1855
Дочь: Деревицкая (Голицына) Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Голицына (Заржицкая) Елена (Элеонора) Осиповна
Смерть
12.09.1858
Калиш, Województwo łódzkie, Rzeczpospolita Polska