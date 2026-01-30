Голицын Александр Сергеевич 21.11.1789 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голицын Александр Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 21.11.1789, Зубрилово, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область

умер 12.09.1858, Калиш, Województwo łódzkie, Rzeczpospolita Polska

Отец
Голицын Сергей Фёдорович05.11.1749 г.р.
Мать
Голицына (Энгельгардт) Варвара Васильевна12.03.1757 г.р.
Супруги
Голицына (Валевская) Каролина (Каролина Тереза Татьяна) Станиславовна1778 г.р.
Голицына (Заржицкая) Елена (Элеонора) Осиповна09.02.1823 г.р.
Дети
Голицын Владимир Александрович1821 г.р.
Голицын Сергей Александрович28.04.1845 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1789

Отец: Голицын Сергей Фёдорович

Мать: Голицына (Энгельгардт) Варвара Васильевна

Зубрилово, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1821

Сын: Голицын Владимир Александрович

Мать ребёнка: Голицына (Валевская) Каролина (Каролина Тереза Татьяна) Станиславовна

Бракосочетание
29.04.1823

Жена: Голицына (Валевская) Каролина (Каролина Тереза Татьяна) Станиславовна

Козачка, Województwo kieleckie, Rzeczpospolita Polska

Рождение ребёнка
28.04.1845

Сын: Голицын Сергей Александрович

Мать ребёнка: Голицына (Заржицкая) Елена (Элеонора) Осиповна

Бракосочетание
1848

Жена: Голицына (Заржицкая) Елена (Элеонора) Осиповна

Рождение ребёнка
02.01.1849

Сын: Голицын Михаил Александрович

Мать ребёнка: Голицына (Заржицкая) Елена (Элеонора) Осиповна

Калиш, Województwo łódzkie, Rzeczpospolita Polska

Рождение ребёнка
24.04.1852

Дочь: Голицына Евгения Александровна

Мать ребёнка: Голицына (Заржицкая) Елена (Элеонора) Осиповна

Рождение ребёнка
15.07.1855

Дочь: Деревицкая (Голицына) Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Голицына (Заржицкая) Елена (Элеонора) Осиповна

Смерть
12.09.1858
Калиш, Województwo łódzkie, Rzeczpospolita Polska

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