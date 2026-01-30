Голицын Михаил Александрович 02.01.1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Голицын Михаил Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 02.01.1849, Калиш, Województwo łódzkie, Rzeczpospolita Polska

умер 1918, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Голицын Александр Сергеевич21.11.1789 г.р.
Мать
Голицына (Заржицкая) Елена (Элеонора) Осиповна09.02.1823 г.р.
Супруги
Хрулёва (Демидова) Паула Ивановна25.06.1856 г.р.
Дети
Голицына Варвара МихайловнаНеизвестно г.р.
Денисенко-Зубченко (Голицына) Татьяна МихайловнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1849

Отец: Голицын Александр Сергеевич

Мать: Голицына (Заржицкая) Елена (Элеонора) Осиповна

Калиш, Województwo łódzkie, Rzeczpospolita Polska

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисенко-Зубченко (Голицына) Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голицына Варвара Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мещерская (Голицына) Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
С 16.09.1873 по 1885

Жена: Хрулёва (Демидова) Паула Ивановна

Бракосочетание
1903

Жена: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
1918
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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