Голицын Михаил Александрович
мужской, родился 02.01.1849, Калиш, Województwo łódzkie, Rzeczpospolita Polska
умер 1918, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецГолицын Александр Сергеевич21.11.1789 г.р.
МатьГолицына (Заржицкая) Елена (Элеонора) Осиповна09.02.1823 г.р.
Супруги
Хрулёва (Демидова) Паула Ивановна25.06.1856 г.р.
Дети
Голицына Варвара МихайловнаНеизвестно г.р.
Денисенко-Зубченко (Голицына) Татьяна МихайловнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1849
Калиш, Województwo łódzkie, Rzeczpospolita Polska
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисенко-Зубченко (Голицына) Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голицына Варвара Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мещерская (Голицына) Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
С 16.09.1873 по 1885
Бракосочетание
1903
Жена: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1918
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург