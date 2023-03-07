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Соболев Андрей Матвеев

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Место рождения

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Отец

Около 1693 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Соболев Матвей Иванов

Мать: не указана

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Афросинья Андреева

Мать ребёнка: Соболева Василиса Иванова

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Агафья Андреева

Мать ребёнка: Соболева Василиса Иванова

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Соболев Михаил Андреев

Мать ребёнка: Соболева Василиса Иванова

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соболева Василиса Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1760
Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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