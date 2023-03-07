Соболев Андрей Матвеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1728
Дата смерти1760
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Соболев Матвей Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Афросинья Андреева
Мать ребёнка: Соболева Василиса Иванова
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Агафья Андреева
Мать ребёнка: Соболева Василиса Иванова
Рождение ребёнка
Около 1757
Мать ребёнка: Соболева Василиса Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1760