Соболева Василиса Иванова
Место рождениясело Жегулиха, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
село Жегулиха, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Афросинья Андреева
Отец ребёнка: Соболев Андрей Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Агафья Андреева
Отец ребёнка: Соболев Андрей Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1757
Отец ребёнка: Соболев Андрей Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762