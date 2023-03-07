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Соболева Василиса Иванова

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Место рождения

село Жегулиха, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1728 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

село Жегулиха, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Афросинья Андреева

Отец ребёнка: Соболев Андрей Матвеев

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Агафья Андреева

Отец ребёнка: Соболев Андрей Матвеев

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Соболев Михаил Андреев

Отец ребёнка: Соболев Андрей Матвеев

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Андрей Матвеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762
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