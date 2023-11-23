Кардапольцева Вера Кузьмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кардапольцева Вера Кузьмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кардапольцева Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Кардапольцев Василий Вавилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кардапольцева Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Кардапольцев Василий Вавилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кардапольцева Марина Васильевна

Отец ребёнка: Кардапольцев Василий Вавилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кардапольцева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Кардапольцев Василий Вавилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кардапольцева Аксинья Васильевна

Отец ребёнка: Кардапольцев Василий Вавилович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Василий Васильевич Кардапольцев

Отец ребёнка: Кардапольцев Василий Вавилович

Смерть
1956

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