Кардапольцева Вера Кузьмовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1956
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кардапольцева Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Кардапольцев Василий Вавилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кардапольцева Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Кардапольцев Василий Вавилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кардапольцева Марина Васильевна
Отец ребёнка: Кардапольцев Василий Вавилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кардапольцева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Кардапольцев Василий Вавилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кардапольцева Аксинья Васильевна
Отец ребёнка: Кардапольцев Василий Вавилович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Василий Васильевич Кардапольцев
Отец ребёнка: Кардапольцев Василий Вавилович
Смерть
1956