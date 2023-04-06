Говорухин Александр Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти23.10.1841
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Говорухин Матвей Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Говорухин Иван Александрович
Мать ребёнка: Говорухина Агафья Ларионовна
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Говорухин Осип Александрович
Мать ребёнка: Говорухина Агафья Ларионовна
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Говорухин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Говорухина Агафья Ларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.1841
Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: Запись в МК - от удушья