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Говорухин Александр Матвеевич

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Место рождения

Куликово, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

23.10.1841

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Говорухин Матвей Васильевич

Мать: не указана

Куликово, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Говорухин Иван Александрович

Мать ребёнка: Говорухина Агафья Ларионовна

Куликово, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Говорухин Осип Александрович

Мать ребёнка: Говорухина Агафья Ларионовна

Куликово, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Говорухин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Говорухина Агафья Ларионовна

Куликово, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Говорухина Агафья Ларионовна

Смерть
23.10.1841
Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: Запись в МК - от удушья
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