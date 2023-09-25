Песоцкая Ефимия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1875 ст.
Дочь: Семёнова (Песоцкая) Марина Артемьевна
Отец ребёнка: Песоцкий Артём Власович
Рождение ребёнка
14.05.1878 ст.
Сын: Песоцкий Сидор Артемьевич
Отец ребёнка: Песоцкий Артём Власович
Рождение ребёнка
16.10.1880 ст.
Сын: Песоцкий Илларион Артемьевич
Отец ребёнка: Песоцкий Артём Власович
Рождение ребёнка
06.02.1883 ст.
Дочь: Песоцкая Мария Артемьевна
Отец ребёнка: Песоцкий Артём Власович
Рождение ребёнка
01.03.1885 ст.
Дочь: Федоренко (Песоцкая) Анастасия Артёмовна
Отец ребёнка: Песоцкий Артём Власович
Смерть
Неизвестно