Песоцкая Ефимия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Песоцкая Ефимия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Песоцкий Артём Власович

Рождение ребёнка
13.08.1875 ст.

Дочь: Семёнова (Песоцкая) Марина Артемьевна

Отец ребёнка: Песоцкий Артём Власович

Рождение ребёнка
14.05.1878 ст.

Сын: Песоцкий Сидор Артемьевич

Отец ребёнка: Песоцкий Артём Власович

Рождение ребёнка
16.10.1880 ст.

Сын: Песоцкий Илларион Артемьевич

Отец ребёнка: Песоцкий Артём Власович

Рождение ребёнка
06.02.1883 ст.

Дочь: Песоцкая Мария Артемьевна

Отец ребёнка: Песоцкий Артём Власович

Рождение ребёнка
01.03.1885 ст.

Дочь: Федоренко (Песоцкая) Анастасия Артёмовна

Отец ребёнка: Песоцкий Артём Власович

Смерть
Неизвестно

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