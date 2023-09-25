Песоцкий Артём Власович
Место рожденияМихальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1875 ст.
Дочь: Песоцкая Марина Артемьевна
Мать ребёнка: Песоцкая Ефимия Дмитриевна
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1878 ст.
Сын: Песоцкий Сидор Артемьевич
Мать ребёнка: Песоцкая Ефимия Дмитриевна
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1880 ст.
Сын: Песоцкий Илларион Артемьевич
Мать ребёнка: Песоцкая Ефимия Дмитриевна
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1883 ст.
Дочь: Песоцкая Мария Артемьевна
Мать ребёнка: Песоцкая Ефимия Дмитриевна
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1885 ст.
Дочь: Федоренко Анастасия Артёмовна
Мать ребёнка: Песоцкая Ефимия Дмитриевна
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно