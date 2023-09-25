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Песоцкий Артём Власович

Место рождения

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1875 ст.

Дочь: Песоцкая Марина Артемьевна

Мать ребёнка: Песоцкая Ефимия Дмитриевна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1878 ст.

Сын: Песоцкий Сидор Артемьевич

Мать ребёнка: Песоцкая Ефимия Дмитриевна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1880 ст.

Сын: Песоцкий Илларион Артемьевич

Мать ребёнка: Песоцкая Ефимия Дмитриевна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1883 ст.

Дочь: Песоцкая Мария Артемьевна

Мать ребёнка: Песоцкая Ефимия Дмитриевна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1885 ст.

Дочь: Федоренко Анастасия Артёмовна

Мать ребёнка: Песоцкая Ефимия Дмитриевна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Песоцкая Ефимия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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