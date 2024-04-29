Дриц Тувий (Тимофей) Хаимович
Место рожденияг. Двинск, Российская Империя
Дата рождения1908
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
г. Двинск, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1998
г. Юрмала, Латвия