Дриц Тувий (Тимофей) Хаимович 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дриц Тувий (Тимофей) Хаимович

Место рождения

г. Двинск, Российская Империя

Дата рождения

1908

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

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Дети

Не указаны

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Дриц Хаим-Гецель Абрамович

Мать: Дриц (Боркер) Сара (Сора) Голда Хаимовна

г. Двинск, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1998
г. Юрмала, Латвия

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